İstanbul'da basketbol şöleni: Türkiye-Nijerya karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlık maçında dev kapışma! A Millî Kadın Basketbol Takımımız, son 5 maçının 4'ünü kazanan formda grafiğiyle, son 5 maçının tamamını kazanan ve Afrika'nın en güçlü ekiplerinden olan Nijerya'yı konuk ediyor.

Basketbolseverlerin merakla beklediği hazırlık maçının yayın bilgileri de belli oldu. 

Bugün oynanacak olan Türkiye - Nijerya karşılaşması, saat 17:30'da başlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu keyifli maç, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA ALEV GİBİ!

Bu maç, iki formda takımın çarpışmasına sahne olacak. Potanın Perileri, oynadığı son 5 hazırlık maçında Litvanya, İtalya, Yunanistan ve İsviçre'yi mağlup ederek 4 galibiyet aldı ve sadece Almanya'ya kaybetti. Rakip Nijerya ise son 5 maçında Mali, Senegal, Kamerun, Mozambik ve Ruanda'yı mağlup ederek 5 maçlık etkileyici bir galibiyet serisi yakaladı. Bu zorlu mücadele, her iki takım için de önemli bir test niteliği taşıyacak.

