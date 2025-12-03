İtalya Kupası'nda heyecan dorukta! Inter - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupada yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Venezia ile karşılaşıyor. Hafta sonu Pisa deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ev sahibi ekipte moraller yerinde.

Konuk ekip Venezia ise Serie B'de play-off mücadelesi veriyor ve son maçında Mantova'yı 3-0 mağlup ederek formda bir görüntü çizdi. Venedik temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

MÜCADELE ŞİFRESİZ KANALDA YAYINLANACAK

23:00'te başlayacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca maç dijital platform tabii üzerinden de izlenebilecek.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem D. Di Marco yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Kupa mücadelesi öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de şekillendi.

Ev sahibi Inter'in sahaya J. Martinez, Y. Bisseck, S. de Vrij, A. Bastoni, C. Augusto, D. Frattesi, P. Zielinski, H. Mkhitaryan, L. Henrique, F. Esposito ve M. Thuram 11'i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Venezia'nın ise F. Stankovic, J. Schingtienne, M. Svoboda, R. Haps, A. Hainaut, E. Perez, G. Busio, I. Doumbia, B. Bjarkson, J. Yeboah ve D. Fila 11'i ile mücadele etmesi öngörülüyor.