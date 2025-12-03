San Mamés’te dev randevu! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 19. haftasında futbol şöleni yaşanacak. Zirve takibini sürdüren Real Madrid, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan San Mamés’te Athletic Bilbao’ya konuk oluyor.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Son lig maçında Girona ile 1-1 berabere kalarak yara alan Real Madrid, 37 puanlı lider Barcelona’nın puan farkını açmasına izin vermemek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.

Ev sahibi Athletic Bilbao ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam 21:00’de başlayacak olan bu keyifli mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

San Mamés Stadyumu’nda oynanacak maçı tecrübeli hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

İşte muhtemel 11'ler:

Athletic Bilbao: U. Simon, A. Gorosabel, D. Vivian, A. Laporte, Yuri, M. Jauregizar, R. de Galarreta, A. Berenguer, U. Gomez, N. Williams ve G. Guruzeta.

Real Madrid: T. Courtois, Alexander-Arnold, E. Militao, A. Rüdiger, A. Carreras, F. Valverde, E. Camavinga, J. Bellingham, Arda Güler, Rodrygo ve K. Mbappe.

