İtalyan gücü Virtus Bologna, Yunan devi Panathinaikos'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Maç öncesi puan durumuna bakıldığında Panathinaikos, 5 maçta aldığı 4 galibiyetle 2. sırada yer alarak müthiş bir sezon başlangıcı yaptı. İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ise 5 maçta 3 galibiyet alarak 8. sırada bulunuyor ve play-off potasındaki yerini korumak istiyor.

Panathinaikos son 5 resmi maçının 4'ünü kazanırken, Virtus Bologna ise son 5 maçında 3 galibiyet elde etti.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki güçlü ekibin kapışması, bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. PalaDozza'da oynanacak bu keyifli mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.