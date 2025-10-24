İtalyan gücü Virtus Bologna, Yunan devi Panathinaikos'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de heyecan, İtalya'da devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Virtus Bologna, sahasında Yunan devi Panathinaikos'u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, basketbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Maç öncesi puan durumuna bakıldığında Panathinaikos, 5 maçta aldığı 4 galibiyetle 2. sırada yer alarak müthiş bir sezon başlangıcı yaptı. İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ise 5 maçta 3 galibiyet alarak 8. sırada bulunuyor ve play-off potasındaki yerini korumak istiyor.

Panathinaikos son 5 resmi maçının 4'ünü kazanırken, Virtus Bologna ise son 5 maçında 3 galibiyet elde etti.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki güçlü ekibin kapışması, bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. PalaDozza'da oynanacak bu keyifli mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

