Süper Lig'de "can suyu" maçı! Düşme hattı alev aldı: F. Karagümrük - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Ligde zor günler geçiren ve son 5 maçını da kaybeden F. Karagümrük, sahasında galibiyete hasret Kayserispor'u ağırlıyor.

Ligde 3 puanla 18. sırada bulunan F. Karagümrük, oynadığı son 5 lig maçından da (Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, Samsunspor, Başakşehir) mağlubiyetle ayrılarak büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Konuk ekip Kayserispor'un durumu da parlak değil; 5 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılılar da son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi (3 mağlubiyet, 2 beraberlik).

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu kritik "6 puanlık" mücadele, bu akşam Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı hakem Yasin Kol yönetecek, VAR odasında ise Sarper Barış Saka görev alacak.

İşte Muhtemel 11'ler:

F. Karagümrük: I. Grbic, Atakan, E. Roco, Anıl, Çağtay, M. Kranevitter, D. Johnson, Serginho, S. Larsson, Tiago, A. Gray.

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan, S. Denswil, Arif, Abdulsamet, Dorukhan, A. Opoku, Y. Bennasser, L. Benes, M. Cardoso, G. Önügha.

