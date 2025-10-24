Trendyol 1. Lig'de kritik randevu: Sivasspor - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma, bu akşam Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçta hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalarken, VAR koltuğunda Ferhan Kestanlıoğlu oturacak.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Maç öncesi iki takım arasında belirgin bir form farkı göze çarpıyor. Ev sahibi Sivasspor, oynadığı son 5 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi (2 galibiyet, 3 beraberlik) ve 13 puanla 11. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Hatayspor ise sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve 3 puanla 19. sırada yer alan Hatayspor, son 5 maçının 4'ünü kaybetti, 1'inde berabere kaldı.

Muhtemel 11'ler

Takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları şu şekilde:

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, A. Appindangoye, Mert, Emirhan, Cihat, C. Charisis, L. Campos, D. Avramovski, V. Ethemi, Bekir.

Hatayspor: V. Bekaj, Kerim, A. Hodzic, G. Kilama, Kamil Ahmet, Görkem, Abdulkadir, Engin, Rui Pedro, C. Strandberg, F. Bamgboye.