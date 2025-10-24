Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurula gidiyor! Fenerbahçeliler Derneği'nden oy çağrısı

Fenerbahçe’de 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği’nden açıklama geldi. Dernek Başkanı Emin Selim Akgül, genel kurulda alınacak kararların kulüp için hayati önem taşıdığını belirterek üyelere “evet” oyu çağrısı yaptı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurula gidiyor. 25 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan genel kurul için Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nden de açıklama geldi. Dernek Başkanı Emin Selim Akgül, genel kurulda evet oyu kullanma çağrısı yaptı.

Fenerbahçe'de yeniden genel kurul heyecanı başladı. 25 Ekim Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik salonunda düzenlenecek olan olağanüstü genel kurulda Fenerbahçe yönetimine verilecek yeni yetkiler oylanacak.

'OYLANACAK MADDELER HAYATİ ÖNEMDE'

Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nden de açıklama geldi. Dernek Başkanı Emin Selim Akgül, alınacak olan kararların Fenerbahçe için hayati önem taşıdığını belirterek genel kurulda evet oyu kullanma çağrısı yaptı:

