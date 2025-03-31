Jakub Mensik’ten tarihi zafer! Miami Açık’ta şampiyon oldu

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası finalinde, 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile genç Çek raket Jakub Mensik karşı karşıya geldi.

İKİ SETTE ZAFERİ ALDI

Tam 2 saat 3 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından Mensik, 7-6 ve 7-6’lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Mensik, kariyerinin ilk Masters 1000 kupasını kazandı.

Bu final, Novak Djokovic için de tarihe geçecek bir maç oldu. Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi unvanını kazandı. Daha önce bu rekor, 37 yaş 222 günlükken finale çıkan İsviçreli Roger Federer'e aitti.