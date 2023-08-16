Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı!

Transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'de bazı oyunculara yurtdışından teklifler gelmeye devam ediyor.İşte o tekliflerden biride Jayden Oosterwolde'ye geldi .Teklifin detayları haberimizde...

Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı!
Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor...

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İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı. Gelen teklif ise; 250 bin euro kiralama ve 2.75 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu.Yüksek ihtimal Fenerbahçe bu teklifi reddeceğide gelen bilgiler arasında.

                                                                GEÇEN SEZON GELDİ

Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı! - Resim : 2

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Oosterwolde'yi Parma'dan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.

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# Jayden Oosterwolde # fenerbahçe # bundesliga
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