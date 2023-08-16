Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı!

Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor...

İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı. Gelen teklif ise; 250 bin euro kiralama ve 2.75 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu.Yüksek ihtimal Fenerbahçe bu teklifi reddeceğide gelen bilgiler arasında.

GEÇEN SEZON GELDİ

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Oosterwolde'yi Parma'dan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.