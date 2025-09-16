Juventus – Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta mücadelesi nefesleri kesecek. Juventus, Allianz Stadium’da Borussia Dortmund’u konuk ediyor. İki ekibin muhtemel 11’leri ve son form durumları merakla takip ediliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Avrupa futbolunun en prestijli arenası Şampiyonlar Ligi, büyük bir derbiye sahne olacak. İtalya devi Juventus, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 16 Eylül 2025 Salı akşamı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Mücadele, Türkiye’de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS’UN İLK 11’İ 

Juventus sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkacak:

Kaleci: M. Di Gregorio
Defans: P. Kalulu, Bremer (K), L. Kelly
Orta saha: A. Cambiaso, T. Koopmeiners, K. Thuram, W. McKennie
Hücum hattı: L. Openda, Kenan Yıldız
Forvet: J. David

Teknik Direktör Igor Tudor, Kenan Yıldız’a ilk 11’de görev verdi.

BORUSSIA DORTMUND’UN İLK 11’İ 

Dortmund da sahaya 3-4-2-1 sistemiyle çıkıyor:

Kaleci: G. Kobel (K)
Defans: J. Ryerson, W. Anton, R. Bensebaini
Orta saha: Y. Couto, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson
Hücum hattı: K. Adeyemi, M. Beier
Forvet: S. Guirassy 

FORM DURUMLARI

Juventus, son 5 maçında 5 galibiyet alarak müthiş bir seri yakaladı:

Juventus 4-3 Inter
Genoa 0-1 Juventus
Juventus 2-0 Parma
Atalanta 1-2 Juventus
B. Dortmund 1-2 Juventus

Borussia Dortmund ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı:

Heidenheim 0-2 Dortmund
Dortmund 3-0 Union Berlin
St. Pauli 3-3 Dortmund
RW Essen 0-1 Dortmund
Dortmund 1-2 Juventus

Turnuvanın ilk haftasında alınan sonuçlara göre U.S Gilloise 3 puanla zirvede yer aldı. Arsenal ve Athletic Bilbao 1’er puan toplarken, devler sahneye çıkmak için gün sayıyor.

juventus borussia dortmund şampiyonlar ligi
