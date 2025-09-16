Juventus – Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli arenası Şampiyonlar Ligi, büyük bir derbiye sahne olacak. İtalya devi Juventus, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 16 Eylül 2025 Salı akşamı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Mücadele, Türkiye’de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS’UN İLK 11’İ

Juventus sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkacak:

Kaleci: M. Di Gregorio

Defans: P. Kalulu, Bremer (K), L. Kelly

Orta saha: A. Cambiaso, T. Koopmeiners, K. Thuram, W. McKennie

Hücum hattı: L. Openda, Kenan Yıldız

Forvet: J. David

Teknik Direktör Igor Tudor, Kenan Yıldız’a ilk 11’de görev verdi.

BORUSSIA DORTMUND’UN İLK 11’İ

Dortmund da sahaya 3-4-2-1 sistemiyle çıkıyor:

Kaleci: G. Kobel (K)

Defans: J. Ryerson, W. Anton, R. Bensebaini

Orta saha: Y. Couto, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson

Hücum hattı: K. Adeyemi, M. Beier

Forvet: S. Guirassy

FORM DURUMLARI

Juventus, son 5 maçında 5 galibiyet alarak müthiş bir seri yakaladı:

Juventus 4-3 Inter

Genoa 0-1 Juventus

Juventus 2-0 Parma

Atalanta 1-2 Juventus

B. Dortmund 1-2 Juventus

Borussia Dortmund ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı:

Heidenheim 0-2 Dortmund

Dortmund 3-0 Union Berlin

St. Pauli 3-3 Dortmund

RW Essen 0-1 Dortmund

Dortmund 1-2 Juventus

Turnuvanın ilk haftasında alınan sonuçlara göre U.S Gilloise 3 puanla zirvede yer aldı. Arsenal ve Athletic Bilbao 1’er puan toplarken, devler sahneye çıkmak için gün sayıyor.