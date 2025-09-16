Onana’nın Fenerbahçe performansı olay oldu: “Türkiye’de itibarını geri kazanacak”

Trabzonspor’un yeni transferi André Onana, Süper Lig’deki ilk sınavını Fenerbahçe derbisinde verdi. Mücadelenin henüz başında yaptığı hatayla eleştirilere maruz kalan Kamerunlu eldiven, ilerleyen dakikalarda sergilediği performansla maça damgasını vurdu.

Onana, Fenerbahçe karşısında tam sekiz kurtarış yaparak kalede adeta duvar ördü. 10 kişi kalan Trabzonspor’un kalesini başarıyla savunan oyuncu, karşılaşmanın sonunda “Maçın Adamı” seçildi. Bu çıkış, taraftar ve basın tarafından büyük övgü topladı.

MANCHESTER’DAN TRABZON’A UZANAN YOL

Goal.com'a göre, Manchester United’da yedek kulübesine hapsolan Onana, daha fazla forma şansı bulmak için Trabzonspor’un yolunu tuttu. Kiralık sözleşme, İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim’in “yeni bir başlangıç” talebi doğrultusunda onaylandı.

Buna rağmen Onana, Manchester’ı hâlâ evi olarak gördüğünü gizlemedi. The Sun’ın haberine göre, kalecinin eşi Melanie Kamayou ve çocukları İngiltere’de kalmayı tercih edecek. Kamayou, eşine destek için Türkiye’ye gelse de, daha sonra İngiltere’ye dönecek ve yalnızca belirli aralıklarla Trabzon’a gidecek.

29 yaşındaki kaleci, Inter’den Manchester United’a transfer olduktan sonra Premier Lig’de beklentileri karşılamakta zorlandı. Özellikle yaptığı kritik hatalar, İngiliz basınında sık sık eleştirilmesine neden oldu.

Ancak Onana’nın United ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Bu durum, ilerleyen yıllarda Premier Lig’e dönüş ihtimalini canlı tutuyor. Trabzonspor’daki performansı ise bu geri dönüşün anahtarı olarak görülüyor.

Onana’ya yakın kaynaklar, deneyimli kalecinin yeniden yükselişe geçeceğini belirterek, “Bu sezon özgüvenini ve itibarını geri kazanacak” yorumunu yaptı.