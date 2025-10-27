Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona eriyor: İşte yerine gelecek isim...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığı bildirildi. Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juventus, oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor. Kulübün, Tudor'a görevden alındığını tebliğ ettiği öğrenildi.

Üst üste yaşanan puan kayıplarıyla ligde zirveden uzak kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde de beklenen sonuçları elde edemeyen İtalyan devi, kötü gidişatın ardından beklenen kararı verdi. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus yönetimi, bu sabah Igor Tudor'a görevden alındığını resmi olarak bildirdi ve böylece Hırvat teknik adamla yollar ayrılmış oldu. Serie A'da tam 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Juventus, son olarak Como (2-0) ve Lazio (1-0) deplasmanlarından mağlubiyetle ayrılarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Öte yandan, ligde topladığı 12 puanla 8. sırada yer alan İtalyan devi, şu anda lider Napoli'nin 6 puan gerisinde bulunuyor.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN İLK OPSİYON

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus yönetimi Tudor'un yerine öncelikle geçici bir çözüm arayışına girdi. Bu doğrultuda ilk opsiyon olarak Juventus B Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Massimo Brambilla'nın düşünüldüğü belirtiliyor.