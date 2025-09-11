Juventus’un Türk yıldızı Kenan Yıldız’a büyük gurur: Serie A’da ayın futbolcusu seçildi

Almanya’da dünyaya gelen ve Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, 2023 sezonunda Juventus ile profesyonel kariyerine adım atmıştı. Kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan, dünya futbolunun geleceği en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Genç yıldız, geçen yıl dünyanın en başarılı genç futbolcularına verilen Golden Boy Web Ödülü’nü kazanmış, ayrıca 19 yıl 136 gün ile Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etmişti.

PARMA MAÇINDA PARLADI

Serie A 2025 sezonu ağustos ayında başladı. Juventus, çıktığı ilk iki maçta iki galibiyet alarak zirve yarışına güçlü bir giriş yaptı.

Kenan Yıldız ise özellikle Parma ile oynanan açılış maçında yaptığı iki asistle takımının 2-0’lık galibiyetinde başrol oynadı. Bu performans, genç futbolcunun ayın oyuncusu adayları arasına girmesini sağladı.

Kenan Yıldız, Serie A Ağustos Ayı Futbolcusu ödülü için Udinese’den Thomas Kristensen, Napoli’den Scott McTominay, Como’dan Nico Paz, Roma’dan Matias Soule ve Inter’den Marcus Thuram ile yarıştı.

Taraftarların yoğun ilgisiyle yapılan oylamada rakiplerini geride bırakan Kenan Yıldız, kariyerinde ilk kez Serie A Ayın Futbolcusu ödülüne layık görüldü.