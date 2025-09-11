Juventus’un Türk yıldızı Kenan Yıldız’a büyük gurur: Serie A’da ayın futbolcusu seçildi

İtalya Serie A devi Juventus’un genç golcüsü Kenan Yıldız, kariyerinde bir ilki başardı. Milli futbolcu, taraftarların oylarıyla Serie A’da ayın oyuncusu seçildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Juventus’un Türk yıldızı Kenan Yıldız’a büyük gurur: Serie A’da ayın futbolcusu seçildi
Yayınlanma:

Almanya’da dünyaya gelen ve Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, 2023 sezonunda Juventus ile profesyonel kariyerine adım atmıştı. Kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan, dünya futbolunun geleceği en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Genç yıldız, geçen yıl dünyanın en başarılı genç futbolcularına verilen Golden Boy Web Ödülü’nü kazanmış, ayrıca 19 yıl 136 gün ile Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etmişti.

PARMA MAÇINDA PARLADI

Serie A 2025 sezonu ağustos ayında başladı. Juventus, çıktığı ilk iki maçta iki galibiyet alarak zirve yarışına güçlü bir giriş yaptı.

Kenan Yıldız ise özellikle Parma ile oynanan açılış maçında yaptığı iki asistle takımının 2-0’lık galibiyetinde başrol oynadı. Bu performans, genç futbolcunun ayın oyuncusu adayları arasına girmesini sağladı.

Kenan Yıldız, Serie A Ağustos Ayı Futbolcusu ödülü için Udinese’den Thomas Kristensen, Napoli’den Scott McTominay, Como’dan Nico Paz, Roma’dan Matias Soule ve Inter’den Marcus Thuram ile yarıştı.

Taraftarların yoğun ilgisiyle yapılan oylamada rakiplerini geride bırakan Kenan Yıldız, kariyerinde ilk kez Serie A Ayın Futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandıSpor
Samsun’da tarihi an: İnsansı robota temsili kimlik kartı verildiSamsun’da tarihi an: İnsansı robota temsili kimlik kartı verildiBilim ve Teknoloji
juventus
Günün Manşetleri
Vatandaşlara faizsiz ev, araç ve iş yeri fırsatı
Ukrayna’da İsrail yapımı radar sistemi imha edildi
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!
Limon ve elmaya ihracat denetimi
Çocuk katil olmaz, ihmal edenlere göz yumulmayacak
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu? Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?