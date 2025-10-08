Juventus’un Türk yıldızı rekor kırdı! Kenan Yıldız’ın piyasa değeri Arda Güler’i geçti

Türk futbolunun genç yetenekleri arasında yer alan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Henüz 19 yaşındaki milli oyuncu, son haftalarda takımını sırtlayan isimlerden biri olarak öne çıktı.

İtalyan devinin hücum hattında önemli bir rol üstlenen Kenan, hem teknik becerisi hem de soğukkanlı oyun tarzıyla dikkat çekti. Gösterdiği çıkış, kısa sürede Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti ve piyasa değerinde büyük bir sıçrama yaşandı.

KOPA TROPHY’DE DİKKAT ÇEKTİ

Goal.com'a göre, Kenan Yıldız, Kopa Trophy (21 yaş altı en iyi futbolcu ödülü) oylamasında da önemli bir başarı elde etti. Genç futbolcu, bu prestijli yarışmada 5. sırada yer aldı.

Ödülü bu yıl, Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal kazandı. İspanyol futbolcu, Kopa Trophy’yi art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterdi.

Milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri, son güncellemeyle birlikte 50 milyon eurodan 75 milyon euroya yükseldi. Bu artış, Kenan Yıldız’ı Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu konumuna getirdi.

Juventus’a 2023 yılında imza attığında yalnızca 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kenan, geçen iki yıl içinde 74 milyon euroluk bir artış kaydetti.

ARDA GÜLER’İ GERİDE BIRAKTI

Kenan Yıldız’ın bu yükselişi, Real Madrid forması giyen Arda Güler’in değerini de geride bırakmasıyla daha da dikkat çekti. Arda Güler’in piyasa değeri geçtiğimiz hafta 15 milyon euro artarak 60 milyon euroya yükselmişti.

Ancak Kenan’ın 75 milyon euroluk değeriyle listenin zirvesine yerleşmesi, onu Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu haline getirdi.

Juventus formasıyla bu sezon 8 maçta 2 gol ve 4 asist üreten Kenan Yıldız’ın performansı, İngiltere Premier Lig kulüplerinin de dikkatini çekti. Chelsea ve Arsenal’in genç futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN DEĞERLİ OYUNCULARI

Transfermarkt verilerine göre Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncuları şöyle sıralanıyor:

Kenan Yıldız – 75 milyon Euro (2025)

Arda Güler – 60 milyon Euro (2025)

Hakan Çalhanoğlu – 45 milyon Euro (2024)

Çağlar Söyüncü – 45 milyon Euro (2021)

Orkun Kökçü – 35 milyon Euro (2023)

Cengiz Ünder – 35 milyon Euro (2018)

Arda Turan – 35 milyon Euro (2015)

Ozan Kabak – 32 milyon Euro (2020)

Ferdi Kadıoğlu – 30 milyon Euro (2024)

Merih Demiral – 30 milyon Euro (2020)