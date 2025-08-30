Kadın Milli Takımı’nı krize sürükleyen skandal: Teknik direktör geceleri oyuncuların odalarına girdi!

Şu anda Fas Milli Takımı’nı çalıştıran Jorge Vilda, İspanyol televizyonu El Chiringuito’ya verdiği röportajda, uzun süredir konuşulan iddialardan birini kabul etti. Oyuncuların odalarının kapılarını aralık bıraktıklarını belirten Vilda, şu ifadeleri kullandı:

“Üç temel sütun vardır: beslenme, antrenman ve dinlenme. Dinlenmenin doğru olması için biz oyuncuların odalarına gidip iyi geceler diler, iki oyuncunun odalarında olup olmadığını kontrol ederdik. Kapılar aralıktı, sürgülüydü. Ertesi sabaha kadar açılmazdı. Hepsi bu.”

Vilda, bu uygulamanın baskı amacı taşımadığını, yalnızca disiplin için yapıldığını savundu.

15 OYUNCU İSYAN ETTİ, 81 FUTBOLCU DA DESTEK VERDİ

Vilda’nın yöntemleri ve disiplin anlayışı, milli takımda büyük bir isyana yol açtı. İlk etapta 15 futbolcu, onun yönetiminde oynamayı reddetti. Daha sonra 81 oyuncu daha benzer bir tavır sergileyerek kadroya çağrılsa dahi milli takıma katılmadı.

Oyuncular, Vilda’nın kontrolcü tavırlarını ve profesyonellikten uzak uygulamalarını gerekçe gösterdi.

RUBIALES SKANDALIYLA BÜYÜYEN KRİZ

Jorge Vilda, aynı dönemde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in Jenni Hermoso’ya yönelik cinsel saldırısı sonrası yeniden gündeme geldi. Rubiales olayının ardından federasyondaki baskı ortamı tartışılırken, Vilda’nın da oyuncular üzerinde kontrol kurmaya çalıştığı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Vilda, bu suçlamalardan aklansa da, “Ben kontrolcü değilim, talepkârım. Kendimi talepkâr bir teknik direktör olarak görüyorum” sözleri tartışmaları yatıştırmadı.

İspanya Kadın Milli Takımı 2023’te Dünya Kupası’nı kazansa da, Rubiales skandalı ve Vilda’nın yöntemleri nedeniyle kriz derinleşti. Vilda görevden alındı, yerine yardımcısı Montse Tome getirildi. Ancak Tome’nin de kısa sürede görevden alınması sonrası takımın başına 19 Yaş Altı teknik direktörü Sonia Bermudez geçti.

Bu değişiklikle birlikte İspanya kadın futbolunda “daha temiz bir başlangıç” yapılması amaçlanıyor.