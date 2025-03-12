Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye fırtınası! 9 milli sporcu çeyrek finalde

Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcular başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Cair Spor Merkezi'nde gerçekleşen şampiyonanın akşam seansında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Çinli rakibi Sitong Wei karşısında üstün bir performans sergiledi.

Tüm rauntları önde tamamlayan ve net bir galibiyet alan Buse Naz, adını çeyrek finale yazdırdı. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanan, son iki olimpiyatta gümüş madalya elde eden milli boksör, çeyrek finalde de altın madalya yolunda önemli bir sınav verecek.

SEMA ÇALIŞKAN, TECRÜBELİ RAKİBİNİ GEÇTİ

Milli sporcu Sema Çalışkan da 70 kiloda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Avustralyalı 41 yaşındaki Kaye Scott ile karşılaşan Çalışkan, mücadeleden 5-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

Daha önce dünya üçüncülüğü bulunan ve önemli başarılar elde eden Sema Çalışkan, yarın çeyrek finalde ringe çıkacak.

TÜRKİYE 9 SPORCU İLE ÇEYREK FİNALDE

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’na 12 sıklette katılan Türkiye, 9 sporcusuyla çeyrek finalde yer almayı başardı. Milli boksörler yarı finale yükselmeleri halinde en az bronz madalya kazanmayı garantileyecek.

Çeyrek finalde mücadele edecek milli sporcular:

50 kg: Ayşen Taşkın

52 kg: Buse Naz Çakıroğlu

54 kg: Hatice Akbaş

57 kg: Esra Yıldız Kahraman

60 kg: Gizem Özer

66 kg: Busenaz Sürmeneli

70 kg: Sema Çalışkan

81 kg: Büşra Işıldar

+81 kg: Elif Güneri

Milli boksörler, yarın çeyrek final müsabakalarında ter dökecek. Niş kentindeki karşılaşmalar, öğlen seansı saat 16.00’da, akşam seansı ise 20.00’de başlayacak.