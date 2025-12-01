Karadeniz’de zorlu randevu! Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de geride kalan haftalarda topladığı 24 puanla 6. sırada yer alan ve zirve yarışının içinde kalmak isteyen Samsunspor, taraftarı önünde mutlak 3 puan hedefliyor.

Hafta içi Avrupa Konferans Ligi’nde Breidablik ile 2-2 berabere kalan ve ligde de son maçında Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Kırmızı-Beyazlılar, galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Diğer tarafta ise 15 puanla 10. sırada bulunan Alanyaspor, son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. Akdeniz ekibi, bu zorlu deplasmanda kazanarak kötü gidişata dur demek amacında.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşma bugün oynanacak. Saat 20:00’de başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın anlatımını Turgay Keskin gerçekleştirecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Samsunspor hem ligde hem Avrupa’da yoğun bir fikstürden geçiyor. Ev sahibi ekip son 5 resmi maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alanyaspor ise ligde oynadığı son 5 maçta galibiyetle tanışamadı ve son maçında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Kritik mücadele öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11’ler de netleşti.

Ev sahibi Samsunspor’un sahaya Okan Kocuk, Zeki, T. Borevkovic, R. van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, Emre, C. Holse, Eyüp, A. Musaba ve C. Ndiaye 11’i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Alanyaspor’un ise Ertuğrul, N. Lima, F. Aliti, Ümit, F. Hadergjonaj, G. Makouta, N. Janvier, Ruan, E. Meschack, I. Hagi ve H. Ui-jo 11’i ile mücadele etmesi öngörülüyor.