Anaokulu önünde facia: Kayan kamyonet 4 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtı

Feci olay, öğle saatlerinde Zonguldak'ta bulunan Ahmet Erdoğan Anaokulu'nun giriş kısmında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 67 DD 908 plakalı kamyonetin sürücüsü olduğu tespit edilen Ömer S. (21), aracını okul girişindeki eğimli yokuşa park etti. Sürücü Ömer S., araçtan inerek su almak amacıyla kamyonetin arka kısmına yöneldiği sırada, eğimli zemin nedeniyle araç kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

KÜÇÜK SARP EYMEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonetin kaymaya başladığı anlarda, anaokulundan yeni çıkan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Kamyonet, bir çarpma etkisiyle nihayet durabilirken, küçük çocuk hemen yanındaki annesi ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarıldı. Ağır yaralı durumdaki çocuk, zaman kaybetmeksizin bir başka araçla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm acil müdahalelere rağmen küçük Sarp Eymen Darıcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Kamyonet sürücüsü Ömer S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Trajik kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma işlemleri halen devam ediyor.