Kariyerinin en düşük seviyesi: Hamilton, Las Vegas'ta sıralamaların sonuncusu oldu

Lewis Hamilton, Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında sergilediği performansla F1 kariyerinin en düşük noktasına ulaştı. Kariyerinde daha önce hiçbir zaman hafifletici bir sebep olmaksızın saf tempoda gridin en gerisinde yer almayan Hamilton, Las Vegas pistindeki zorlu ıslak koşullarda zor anlar yaşadı.

Tüm gridin modern F1'de nadiren kullanılan tam ıslak lastiklere geçiş yapmasına rağmen, ıslak zeminde en iyi zaferlerinden bazılarını elde etmiş olan Hamilton, Ferrari aracını optimize etmeyi başaramadı ve sıralama turlarını takım arkadaşı Charles Leclerc'ten 2,3 saniye daha yavaş tamamlayarak yarışa 20. sıradan başlama hakkını elde etti.

FREN, LASTİK VE BAYRAKLAR

Independent'in haberine göre, 40 yaşındaki deneyimli pilot, Q1'in son anlarında bir dizi talihsizlik yaşadı. Son sektörde çıkan sarı bayraklar nedeniyle son turu engellendiğini ve start-finiş düzlüğündeki çizgiyi geç geçtiğini düşünerek yeni bir tura başlamak için çok geç kaldığına inandı. Ancak ağır çekim tekrarları, Hamilton'ın ışıklar hala yeşilken çizgiyi geçtiği için aslında yeni bir tur atma imkanına sahip olduğunu gösterdi.

Sıralama seansının ardından basın toplantısında konuşan Hamilton, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, "Bunun için söyleyecek söz bulamıyorum," dedi. "Açıkçası yeterince iyi değil. Lastiklerin sıcaklığını ayarlayamadım, çok fazla önden kayma yaşadım ve sanırım ön frenlerimden biri camlaşmıştı, bu yüzden virajlarda durmakta gerçekten zorlandım." ifadelerini kullandı. Pilot, üçüncü antrenman seansında aracın harika hissettirdiğini ve iyi bir gün beklediğini ancak sonucun en kötüsü olduğunu belirterek, "Bu elbette çok can sıkıcı... Bundan daha kötüsü olamaz." şeklinde konuştu.

FERRARİ İÇİN UTANÇ VERİCİ İSTATİSTİK

Hamilton, ayrıca 2009 Abu Dabi Grand Prix'sinde Giancarlo Fisichella'dan sonra sıralama turlarını son sırada tamamlayan ilk Ferrari pilotu olma utancını da yaşadı.

Bu sezon takım arkadaşı Leclerc'e elemelerde tam 17 kez geride kalan Hamilton, pilotlar klasmanında da Monakolu pilotun 66 puan gerisinde yer alıyor. Leclerc gridde dokuzuncu sıraya yerleşirken, pole pozisyonunu alarak kariyerinde büyük bir adım atan Lando Norris oldu.

Hamilton, Q1'in sonunda yaşadığı teknik sorunları daha detaylı açıklayarak şunları ekledi: "Son virajda sarı bayraklar gördüm ve 17. viraja girerken de sarı bayraklar vardı, bu yüzden bir asansöre binmek zorunda kaldım ve çizgiye geldiğimde kırmızı bayrak vardı. Çok kaygandı ve ilk lastik seti bizim için işe yaramadı. Bir nedenden dolayı lastiklerde ısı üretmekte zorlandım. Bu üzücü çünkü çocuklar harika bir iş çıkardılar ve araç 3. antrenmanda harika hissettiriyordu. Gerçekten iyi bir tempoya sahip olduğumuzu hissediyordum ama sonra yağmur başladı."

Bu, Hamilton'ın yeni takımıyla henüz podyuma çıkamadığı ve Ferrari başkanı John Elkann'ın kendisine "daha az konuşması ve sürüşüne odaklanması" yönündeki talimatından yalnızca 11 gün sonra gerçekleşen bir sonuç oldu. Daha önce kırmızı formayla geçirdiği bu ilk sezonu "kâbus" olarak tanımlamıştı. Baskın hissedip hissetmediği sorulduğunda ise "Gerçekten bir cevabım yok. Açıkçası berbat hissediyor; iyi hissettirmiyor. Sadece bırakıp yarın tekrar denemeliyim. Hazırlık açısından elimden gelen her şeyi yaptım. Antrenmanlardan sonra en hızlı bizdik, sonra sıralama turlarında 20. olduk ve bu yıl kesinlikle en zor yıldı... Hızlı bir arabamız var. Ama sonunculuktan geri dönmek gerçekten zor olacak." dedi.