Yüksek gerilim hattı can aldı! Manisa’daki şantiyede genç operatör hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana gelen feci olayda, vinç operatörü genç Alperen Sarp, taşıdığı malzemelerin elektrik hattına teması sonucu akıma kapıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir şantiyeden gelen acı haber, bölgeyi yasa boğdu.

İnşaat alanında görevli vinç operatörü Alperen Sarp (28), vinç yardımıyla demir taşıma işlemi yaparken, taşınan malzemelerin bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu şiddetli elektrik akımına kapıldı. Çevredeki çalışanların durumu fark etmesi üzerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, vinç operatörü Sarp'ın maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından şantiye alanında detaylı inceleme yapıldı. Cumhuriyet savcısının gerekli incelemeleri tamamlamasının ardından, hayatını kaybeden operatör Sarp'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manisa yüksek gerilim hattı
