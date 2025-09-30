Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı!

Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren birçok şirkete ve Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı.

Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı!
Ciner Grubu bünyesinde yer alan şirketlerde önemli bir gelişme yaşandı. Alınan kararla Park Holding A.Ş.’ye bağlı olan Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. ve Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’ye kayyum atandı.

KASIMPAŞA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. DE LİSTEDE

Kayyum kararı yalnızca enerji, madencilik ve turizm şirketlerini kapsamakla kalmadı. Karar, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’nün bağlı olduğu Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’yi de içerdi. Böylece kulübün de yönetimi kayyum tarafından devralınmış oldu.

Can Holding ile bağlantılı olduğu ifade edilen bu şirketler, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Mahkemenin aldığı kayyum kararıyla birlikte söz konusu şirketlerin yönetim süreçleri yargı gözetiminde atanacak kayyumlar tarafından yürütülecek.

