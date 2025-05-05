Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa-Trabzonspor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası İstanbul'da oynanacak tek karşılaşmayla tamamlanıyor. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa-Trabzonspor maçı canlı izle
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Fatih Tekke yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, deplasmanda kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor. Öte yandan Burak Yılmaz’ın öğrencileri ise iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa – Trabzonspor karşılaşması 5 Mayıs Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14’ünü Trabzonspor kazanırken, Kasımpaşa 8 galibiyet elde etti. 9 mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor bu süreçte rakip ağlara 56 gol bırakırken, Kasımpaşa ise 41 kez gol sevinci yaşadı.

Ancak son dönemde ibre Kasımpaşa’dan yana. Son üç sezonda oynanan beş maçta lacivert-beyazlılar iki kez kazanırken, iki mücadele berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer ise yalnızca bir galibiyet alabildi.

Karadeniz temsilcisinde karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Stefan Savic ve Denis Draguş ile sarı kart cezalısı Pedro Malheiro, Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

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