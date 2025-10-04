Kenan Yıldız Juventus’tan ayrılıyor mu? Arsenal ve Chelsea devrede!

Serie A ekibi Juventus, 20 yaşındaki Türk yıldız Kenan Yıldız için kararını verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Chelsea’nin transfer listesine giren Kenan için Torino ekibinden net yanıt geldi: “Satılık değil.”

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Juventus’un genç oyuncusuyla ilgili planlarını açıklarken, kulübün oyuncuya yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlandığını duyurdu. Romano, yaptığı açıklamada, “Juventus, Yıldız’ın maaşını hak ettiği seviyeye çıkararak sürpriz bir transfer ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor. Eğer Premier Lig’e gitmek isteseydi, yaz döneminde bunu gerçekleştirebilirdi. Chelsea ve Arsenal çok ilgiliydi ama o Juventus’a bağlılığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

ARSENAL VE CHELSEA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea, Kenan Yıldız’ı sezon başından bu yana yakından takip ediyordu. Özellikle Arsenal, hücum hattına genç ve dinamik bir isim kazandırmak isterken, Yıldız transferi için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Juventus yönetimi, oyuncunun satılmayacağını bildirdi.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla sergilediği performansla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çekmişti. İkinci forvet pozisyonunda görev yapan milli futbolcu, Serie A’da çıktığı 6 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Transfer uzmanı Graeme Bailey de Arsenal’in ilgisini doğrularken, Juventus’un oyuncuyu satmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Bailey, “Kenan Yıldız, Juventus’un en değerli isimlerinden biri. Onu satmayı düşündükleri son oyuncu olacağı söylendi. Arsenal’in radarında ama Yıldız’ın ayrılmaya niyeti yok” dedi.

İtalyan ekibi, Kenan Yıldız’ın mevcut sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, milli futbolcunun kontratını 2029 sonrasına kadar uzatmak istiyor. Böylece genç yeteneğin uzun yıllar boyunca Juventus forması giymesi planlanıyor.

2022 yılında Juventus’a transfer olan Kenan, şu ana kadar 50 maçta 18 gol ve 15 asist üretti.