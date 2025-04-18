Kenan Yıldız'dan kötü haber

Serie A’nın 33. haftasında Parma ile karşılaşacak olan Juventus, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde Continassa tesislerinde bir araya gelerek antrenman yaptı.

Son günlerde kas yorgunluğu yaşayan Weston McKennie ise tamamen iyileşti. Amerikalı oyuncu bugünkü antrenmanın tamamında yer aldı ve Parma deplasmanında sahada olması bekleniyor.

Ancak Kenan Yıldız ve Teun Koopmeiners çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. İki oyuncu için kişiselleştirilmiş bir antrenman programı uygulandı. Parma karşısında kadroda yer alsalar bile yedek kulübesinde oturma ihtimalleri yüksek.

Öte yandan, sağ uyluğundaki aşırı yüklenme nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Samuel Mbangula'nın da durumu değişmedi. Oyuncunun forma giymesi beklenmiyor.