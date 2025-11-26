Kerem Aktürkoğlu Ferencvaros maçı öncesi konuştu: ''Yarın yüzde 100’ümüzle sahada olacağız!"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile yarın saat 20.45’te oynayacakları karşılaşma öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli futbolcu, Ferencvaros’u değerlendirirken, “Ferencvaros çok etkili bir takım. Hem savunma hem hücumda etkili oyuncuları sahip. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var. Beni zorlayacak diyemem ama takım olarak zorlanacağımız güzel bir maç olacak. Blokları kapatabilen zorlu bir takip. Bize sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Yarın yüzde 100’müzle sahaya çıkacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“RİZE’DE MÜKEMMEL BİR BİRLİKTELİK VARDI”

Takımın son iki deplasman maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmasının hatırlatılması üzerine Kerem Aktürkoğlu, o anları anlattı: “Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Herkes soyunma odasında inançlıydı. Hocamız herkese inandığını söyledi. Sahaya koyduğunuz karakter de çok önemli. Çok güzel bir mücadele verdik. Orada mükemmel bir birliktelik vardı. Tabii ki 5 gollü galibiyet olacağını beklemiyorduk. Avrupa maçı öncesi bizi mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz. Tabii ki yenmek güzel oluyor.”

UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 3 gol kaydetmesiyle ilgili olarak yöneltilen ‘Gol kralı olmayı hedefliyor musun?’ sorusuna 27 yaşındaki futbolcu net bir yanıt verdi. Kerem, golcü olmadığını belirterek önceliğinin bu olmadığını dile getirdi: “Hedeflerim tabii ki var. Gol krallığı olarak değerlendiremem. Çok kaliteli forvetler var. Ben bir golcü değilim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Günümüz futbolunda çok önemli. Ben 3 maçta atabildim, bundan sonra da inşallah atarım. Bu konuda takıma yardımcı olabilmek en büyük hedefim.”

GÜNDEMDE SADECE FERENCVAROS VAR

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisi hakkındaki soruları yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, derbi yorumu yapmak için erken olduğunu söyledi: “Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz yarınki maç. Konuşulması doğru değil. Tesislerde de konuşulduğunu duymadım. Önümüzde oynanmamış bir maç var. Son derece konsantreyiz. Derbi taraftarlar için çok önemli. Ülke için en önemli gün olabilir. Perşembeyi güzelce atlatalım, sonra derbiyi düşünürüz.”

Top kayıplarına ilişkin istatistiklerle ilgilenmediğini vurgulayan milli futbolcu, eleştirilere karşı duruşunu ortaya koydu: “Biri için bir şey bulmak istersen kaşının altında neden gözün var dersin, bulursun. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Diğer takım arkadaşlarım için de geçerli. Gol atmak; bunun hayali çok daha güzel. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için çok büyük kriter değil. Benim için onların değerlendirilmesi önemli. Hocalarımdan bu zaman kadar çok güzel geri dönüşler aldım. Gol atmasam da bundan sonra mücadelemle takımıma yardım edeceğim.”

Mental durumu hakkında da açıklama yapan Kerem, “Gayet motiveyim. Derbiyi düşünmüyorum. Ben ve takım arkadaşlarım da bu şekilde. Geldikten sonra farklı bir motivasyon var. Burada şampiyonluk yaşamak istediğimi söylemiştim. Takım olarak şu an çok iyi gidiyoruz. Benim motivasyonum aynı olacak. Bireysel olarak konuşmak istemiyorum. Bunu ileriki süreçlere aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim” şeklinde konuştu.

AVRUPA HEDEFİNDE İLK 8 KONUŞULACAK

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki hedeflerine de değinen Kerem Aktürkoğlu, sözlerini hedeflerini kademeli olarak yükselteceklerini belirterek sonlandırdı: “Bu maçtan sonra ilk 8’i konuşabiliriz. Ben takımımıza inanıyorum. Direkt final oynayabiliriz, biraz uçuk olur. Maç maç bakarsak bunu başarabilecek takıma sahibiz. Neden olmasın, bence yapabiliriz. Direkt hedefi yukarı çıkarmak doğru değil. Maç maç gidersek o beklentiyi karşılayabiliriz.”