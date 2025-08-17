Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz! Fenerbahçe’nin teklifi anında reddedildi

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile uzun süredir pazarlık yürütüyordu. Daha önce 20 milyon euro civarında anlaşmaya varılan transferde sarı-lacivertliler, milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında oynadığı için bu süreçte faydalanamayacak olmasını gerekçe göstererek teklifini 18 milyon euroya çekmişti.

Ancak Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre Benfica, Fenerbahçe’nin 15+3 milyon euroluk yeni teklifini yalnızca 30 dakika içerisinde reddetti. Kulüp yönetimi, 25 milyon eurodan aşağı inmeyeceğini net şekilde iletti.

BRUNO LAGE’DEN KEREM’E ÖVGÜLER

Transfer görüşmelerinin gölgesinde konuşan Benfica teknik direktörü Bruno Lage, oyuncusuna duyduğu güveni dile getirdi. Lage, “Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica’da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. yarınki maçta ona güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sabah’ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu transfer sürecinde kulübüne indirim konusunda baskı yapıyor. Haftalardır “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum” mesajı verdiği aktarılan milli futbolcu, bu baskıyla transferin önünü açmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin tüm girişimlerine rağmen Benfica’nın 25 milyon euro talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi.