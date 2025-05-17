Knicks'ten tarihi zafer: Konferans finaline yükseldiler

New York Knicks, Madison Square Garden'da oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin altıncı maçında son şampiyon Boston Celtics'i adeta parkede silip süpürdü. 119-81'lik skorla rakibini farklı bir şekilde mağlup eden Knicks, seriyi 4-2 kazanarak konferans finaline yükseldi. Knicks cephesinde Jalen Brunson ve OG Anunoby 23'er sayıyla yıldızlaşırken, Mikal Bridges 22 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Karl-Anthony Towns ise 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak takımının zaferinde kilit rol oynadı.

CELTICS EVİNDE DAĞILDI

Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkan Boston Celtics, Madison Square Garden'da adeta bozguna uğradı. Jaylen Brown'ın 20 sayılık performansı bile Celtics'i mağlubiyetten kurtaramadı. Maç boyunca Knicks savunması karşısında zorlanan Celtics, hücumda etkisiz kalırken, Knicks’in hızlı oyununa yanıt veremedi.

KONFERANS FİNALİNDE RAKİP INDIANA PACERS

Knicks, elde ettiği bu tarihi zaferin ardından Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers ile karşılaşacak. Serinin ilk maçı perşembe günü oynanacak. Knicks, Madison Square Garden'da taraftarının desteğiyle finale bir adım daha yaklaşmak istiyor.