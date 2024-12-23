Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 1. Lig liderinde kritik değişim

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'da flaş bir gelişme yaşanmış ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam'ın yerine İsmet Taşdemir getirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 1. Lig liderinde kritik değişim
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Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 17 hafta sonunda topladığı 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'da önemli bir gelişme yaşanmış ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edilmişti.

KOCAELİSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi.

Kocaelispor Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

İsmet Taşdemir, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Kocaelispor ertuğrul sağlam İsmet Taşdemir
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