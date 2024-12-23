Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 1. Lig liderinde kritik değişim

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 17 hafta sonunda topladığı 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'da önemli bir gelişme yaşanmış ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edilmişti.

KOCAELİSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi.

Kocaelispor Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

İsmet Taşdemir, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.