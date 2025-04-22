Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, final yolunda karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanan taraf, Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

İki ekip, sezon içinde Türkiye Kupası grup etabında da karşılaşmış ve mücadele 0-0’lık eşitlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de ise Galatasaray, Konyaspor’u 2-1 ve 1-0’lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Yarı final karşılaşması, 22 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.

Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Takımların yarı finale yükseliş süreci

Galatasaray, çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla eleyerek yarı finale çıktı.

Konyaspor ise İskenderunspor’u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Konyaspor muhtemel 11:

Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer