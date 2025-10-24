Kosova’da tarihi skor! A Milli Takım avantajı kaptı
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında deplasmanda Kosova’yı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların golleri Kader Hançar, Melike Pekel ve Busem Şeker’den geldi. Rövanş mücadelesi 28 Ekim’de İzmir’de oynanacak.
Yayınlanma: Güncellenme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında konuk olduğu Kosova’yı 4-0 mağlup etti.
Kosova’nın başkenti Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren goller; 5. ve 10. dakikalarda Kader Hançar, 23. dakikada Melike Pekel ve 81. dakikada Busem Şeker’den geldi.
Bu sonuçla A Milli Kadın Futbol Takımı, rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti.
Rövanş karşılaşması, 28 Ekim Salı günü İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı