Lider Real Madrid, düşme hattındaki Valencia'yı ağırlıyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri

İspanya LaLiga'nın 11. haftası, müthiş bir maça sahne oluyor! Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve El Clásico'yu kazanarak moral depolayan namağlup lider Real Madrid, sahasında küme düşme hattında 18. sırada yer alan krizdeki Valencia'yı konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Lider Real Madrid, düşme hattındaki Valencia'yı ağırlıyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri
Yayınlanma:

İspanya LaLiga'da 11. hafta heyecanı, zirve ile dip mücadelesinin kesiştiği bir maçla devam ediyor. Ligde 10 maçta topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, efsanevi stadyumu Santiago Bernabéu'da 10 maçta sadece 9 puan toplayabilen ve 18. sırada düşme hattında bulunan Valencia'yı ağırlıyor.

İki takımın form grafikleri arasındaki zıtlık da dikkat çekiyor: Real Madrid son 5 maçının tamamını kazanırken, Valencia bu periyotta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanabildi.

REAL MADRID - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadelenin yayın bilgileri belli oldu. Maç saat 23.00'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Real Madrid (4-3-3): T. Courtois, Alexander-Arnold, E. Militao, D. Huijsen, A. Carreras, J. Bellingham, A. Tchouameni, Arda Güler, F. Mastantuono, K. Mbappe, Vinicius Jr.

Valencia (4-4-2): J. Agirrezabala, T. Correia, C. Tarrega, J. Copete, J. Gaya, L. Rioja, Pepelu, Javi Guerra, D. Lopez, L. Beltran, A. Danjuma.

5 maçtır kaybeden Liverpool, Aston Villa'yı konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri5 maçtır kaybeden Liverpool, Aston Villa'yı konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileriSpor
Krizden çıkan Juventus, formda Cremonese deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Krizden çıkan Juventus, formda Cremonese deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
real madrid Valencia
Günün Manşetleri
İlköğretim müfredatına "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor!
"Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"
Bakan Kurum: "Aldırmadık, milletin olanı millete armağan ettik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TRT World Forum 2025'te konuştu
Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sıra futbolcularda
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Çok Okunanlar
Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma
Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu
100 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat
Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
İstanbullular dikkat! 2 Kasım'da o ilçeler saatlerce karanlıkta kalacak! İstanbullular dikkat! 2 Kasım'da o ilçeler saatlerce karanlıkta kalacak!