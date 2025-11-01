Lider Real Madrid, düşme hattındaki Valencia'yı ağırlıyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri

İspanya LaLiga'da 11. hafta heyecanı, zirve ile dip mücadelesinin kesiştiği bir maçla devam ediyor. Ligde 10 maçta topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, efsanevi stadyumu Santiago Bernabéu'da 10 maçta sadece 9 puan toplayabilen ve 18. sırada düşme hattında bulunan Valencia'yı ağırlıyor.

İki takımın form grafikleri arasındaki zıtlık da dikkat çekiyor: Real Madrid son 5 maçının tamamını kazanırken, Valencia bu periyotta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanabildi.

REAL MADRID - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadelenin yayın bilgileri belli oldu. Maç saat 23.00'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Real Madrid (4-3-3): T. Courtois, Alexander-Arnold, E. Militao, D. Huijsen, A. Carreras, J. Bellingham, A. Tchouameni, Arda Güler, F. Mastantuono, K. Mbappe, Vinicius Jr.

Valencia (4-4-2): J. Agirrezabala, T. Correia, C. Tarrega, J. Copete, J. Gaya, L. Rioja, Pepelu, Javi Guerra, D. Lopez, L. Beltran, A. Danjuma.