Lionel Messi İnter Miami'de durdurulamıyor! İnter Miami çeyrek finalde

Yaz döneminde PSG'den ayrılıp Amerika'nın yolunu tutan Lionel Messi İnter Miami'de şova devam ediyor.En son Ligler Kupası son 16 turu maçında attığı 2 golle takımını sırtladı ve çeyrek finale yükseldi.

LİONEL MESSİ İNTER MİAMİ'DE DURDURULAMIYOR

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami son 16 turu maçında Dallas ile karşı karşıya geldi.

Inter Miami, Lionel Messi'nin 6. dakikada attığı golle maçta üstünlüğü yakaladı. Dallas, 37. dakikada Quignon ve 45. dakikada Kamungo'nun golleriyle devreye 2-1 önde girdi.

Dallas 63. dakikada Velasco'nun golüyle farkı ikiye çıkarırken, Inter Miami bu gole 65. dakikada Cremaschi ile karşılık verdi.

Üç dakika sonra Inter Miami'den Taylor topu kendi ağlarına gönderdi. 80. dakikada bu kez Dallas'tan Farfan ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandırdı.

Normal sürenin son 10 dakikalık bölümüne Dallas'ın 4-3'lük üstünlüğü ile girilirken, Messi 85. dakikada serbest vuruştan muhteşem bir golle skoru 4-4 yaptı ve maçı penaltılara götürdü.

Arjantinli yıldız seri penaltı atışlarında da isabet bulurken, penaltı atışlarını 5-3 kazanan Inter Miami turu geçen taraf oldu.

36 yaşındaki futbolcunun Inter Miami formasıyla 4 maçta 7 gol ve 1 asisti bulunuyor.