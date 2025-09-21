Liverpool yasta: Eski teknik direktör 47 yaşında hayatını kaybetti

Liverpool’un eski kadın futbol menajeri Matt Beard’ın 47 yaşında hayatını kaybetmesi futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Beard’ın vefatı, kadın futbol dünyasında derin bir şok etkisi yarattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Liverpool yasta: Eski teknik direktör 47 yaşında hayatını kaybetti
Yayınlanma:

2008 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Matt Beard, 17 yıl boyunca İngiltere kadın futboluna damga vuran isimlerden biri oldu. Liverpool’un başında görev yaptığı iki ayrı dönemde kulübe tarih yazdıran Beard, 2013 ve 2014 yıllarında arka arkaya Women’s Super League (WSL) şampiyonlukları yaşattı.

Liverpool’a ikinci kez döndüğünde ise takımı yeniden üst lige taşıdı ve sonraki sezonu dördüncü sırada tamamladı.  

LİVERPOOL’DAN AÇIKLAMA

Liverpool Kulübü, eski teknik direktörün vefatı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Liverpool Futbol Kulübü, eski LFC Women menajeri Matt Beard'ın ani vefatından dolayı derin bir şok ve üzüntü duymaktadır. Kulüpteki herkesin düşünceleri, bu yıkıcı zamanda Matt’in ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."

Beard, Liverpool’un yanı sıra Chelsea, Millwall Lionesses ve West Ham kadın futbol takımlarında da görev yaptı. Beard, son olarak Burnley Kadın Futbol Takımı’nın menajerliğini üstlendi. Ancak görevine sadece iki ay devam ettikten sonra istifa etti.

Beard’ın ölümü sadece Liverpool taraftarlarını değil, tüm futbol camiasını yasa boğdu. Kardeşi Mark Beard’ın yönettiği Eastbourne Borough FC, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “EBFC, kardeşi ve eski WSL menajeri Matt Beard’ın vefatının ardından eski patron Mark Beard’a taziyelerimizi iletmek ister. Mark ve ailesine en iyi dileklerimizi gönderiyoruz.”

Real Madrid, Ibrahima Konate transferinde mutlu sona çok yakın!Real Madrid, Ibrahima Konate transferinde mutlu sona çok yakın!Spor
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi denetimlerinde yüksek gelir grupları mercek altında!Bakan Şimşek açıkladı: Vergi denetimlerinde yüksek gelir grupları mercek altında!Ekonomi
liverpool
Günün Manşetleri
Vergi denetimlerinde yüksek gelir grupları mercek altında!
Bayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldı
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!
265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandı
Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
"25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Çok Okunanlar
750 bin TL’niz varsa dikkat! 750 bin TL’niz varsa dikkat!
Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025
Meteoroloji’den turuncu alarm! Meteoroloji’den turuncu alarm!
Kas yapmak isteyenler dikkat! Kas yapmak isteyenler dikkat!
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor!