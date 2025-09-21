Liverpool yasta: Eski teknik direktör 47 yaşında hayatını kaybetti

2008 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Matt Beard, 17 yıl boyunca İngiltere kadın futboluna damga vuran isimlerden biri oldu. Liverpool’un başında görev yaptığı iki ayrı dönemde kulübe tarih yazdıran Beard, 2013 ve 2014 yıllarında arka arkaya Women’s Super League (WSL) şampiyonlukları yaşattı.

Liverpool’a ikinci kez döndüğünde ise takımı yeniden üst lige taşıdı ve sonraki sezonu dördüncü sırada tamamladı.

LİVERPOOL’DAN AÇIKLAMA

Liverpool Kulübü, eski teknik direktörün vefatı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Liverpool Futbol Kulübü, eski LFC Women menajeri Matt Beard'ın ani vefatından dolayı derin bir şok ve üzüntü duymaktadır. Kulüpteki herkesin düşünceleri, bu yıkıcı zamanda Matt’in ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."

Beard, Liverpool’un yanı sıra Chelsea, Millwall Lionesses ve West Ham kadın futbol takımlarında da görev yaptı. Beard, son olarak Burnley Kadın Futbol Takımı’nın menajerliğini üstlendi. Ancak görevine sadece iki ay devam ettikten sonra istifa etti.

Beard’ın ölümü sadece Liverpool taraftarlarını değil, tüm futbol camiasını yasa boğdu. Kardeşi Mark Beard’ın yönettiği Eastbourne Borough FC, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “EBFC, kardeşi ve eski WSL menajeri Matt Beard’ın vefatının ardından eski patron Mark Beard’a taziyelerimizi iletmek ister. Mark ve ailesine en iyi dileklerimizi gönderiyoruz.”