MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Alanyaspor–Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor–Galatasaray maçı CANLI İZLE
Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor–Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Alanya Oba Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak.
Yayınlanma: Güncellenme:
Alanyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Mücadele 26 Eylül 2025 Cuma, 20.00’de Alanya Oba Stadı’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayımlanacak.