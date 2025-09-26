MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Alanyaspor–Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor–Galatasaray maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor–Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Alanya Oba Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Alanyaspor–Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor–Galatasaray maçı CANLI İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

Alanyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Mücadele 26 Eylül 2025 Cuma, 20.00’de Alanya Oba Stadı’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayımlanacak. 

İstanbul’da dehşet: Kardeşini ekmek almaya giderken silahla öldürdüİstanbul’da dehşet: Kardeşini ekmek almaya giderken silahla öldürdüYurt
Defne Kurt’tan Singapur’da altın yağmuru: 5 günde 4 madalyaDefne Kurt’tan Singapur’da altın yağmuru: 5 günde 4 madalyaSpor
Galatasaray alanyaspor
Günün Manşetleri
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İşinizi bu saatlere bırakmayın! İşinizi bu saatlere bırakmayın!
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!