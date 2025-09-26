İstanbul’da dehşet: Kardeşini ekmek almaya giderken silahla öldürdü

İstanbul Avcılar’da ekmek almaya giden 32 yaşındaki Metin Direk, kardeşi Rıdvan Direk tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Şüphelinin, 3 yıl önce de abisini zıpkınla yaraladığı ortaya çıktı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde korkunç bir kardeş cinayeti yaşandı. Olay, Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 24 yaşındaki Rıdvan Direk, aralarında husumet bulunan ağabeyi Metin Direk’i (32) evinin önünde marketten ekmek alıp döndüğü sırada silahla vurdu. Rıdvan Direk’in, abisine art arda ateş ettiği ve ardından olay yerinden scooter ile kaçtığı öğrenildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Metin Direk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli Rıdvan Direk’i yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüpheli Rıdvan Direk’in 3 yıl önce de abisini zıpkınla yaraladığı ortaya çıktı. Mahallede büyük korku ve üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

avcılar öldürdü
