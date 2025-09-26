Yağmur suyu çalışması: 5 gün boyunca yollar trafiğe kapatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde yürütülen yağmur suyu altyapı çalışmaları kapsamında önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde 2,5x2 yağmur suyu box imalatının devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Akademi Caddesi ve Akpınar Caddesi kesişimi, 29 Eylül–3 Ekim tarihleri arasında 5 gün süreyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı belirlenen alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır.”

Sürücülere uyarıda bulunan BUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalar süresince hız limitlerine uyulması ve kontrollü şekilde seyredilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması ve belirtilen alternatif güzergâhların kullanılması” çağrısında bulunuldu.