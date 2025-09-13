MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Beşiktaş – Başakşehir maçı nereden izlenir? Beşiktaş – Başakşehir maçı CANLI İZLE

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda Başakşehir’i konuk etti. Maçı hakem Alper Akarsu yönetti.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, geride kalan 2 maçta bir galibiyet ve bir yenilgi almıştı. Bu karşılaşmaya çıkışa geçme hedefiyle çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde istediğini aldı.

Avrupa kupalarına veda eden ve ligde üst üste puan kayıpları yaşayan RAMS Başakşehir’de ise hafta içinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrılmış, takım Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli’ye emanet edilmişti.

Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 6’ya çıkarırken, turuncu-lacivertliler 2 puanda kaldı.