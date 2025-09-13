Dünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.

Kadınlar 51 kiloda mücadele eden Çakıroğlu, yarı finalde Kazakistan’dan Feruza Kazakova ile karşılaştı. Rakibini 4-1’lik skorla mağlup eden milli boksör, adını finale yazdırdı.

Çakıroğlu, şampiyonluk için ringe çıkmaya hazırlanıyor.