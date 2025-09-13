Dünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi
İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kilo mücadelesinde ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Kazakistanlı rakibini 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Yayınlanma: Güncellenme:
İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.
Kadınlar 51 kiloda mücadele eden Çakıroğlu, yarı finalde Kazakistan’dan Feruza Kazakova ile karşılaştı. Rakibini 4-1’lik skorla mağlup eden milli boksör, adını finale yazdırdı.
Çakıroğlu, şampiyonluk için ringe çıkmaya hazırlanıyor.