Dünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kilo mücadelesinde ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Kazakistanlı rakibini 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.

Kadınlar 51 kiloda mücadele eden Çakıroğlu, yarı finalde Kazakistan’dan Feruza Kazakova ile karşılaştı. Rakibini 4-1’lik skorla mağlup eden milli boksör, adını finale yazdırdı.

Çakıroğlu, şampiyonluk için ringe çıkmaya hazırlanıyor.

