Epic Games 18 Eylül ücretsiz oyunları açıklandı: Project Winter ve Samorost 2

Epic Games, bu hafta üç oyunu ücretsiz olarak dağıtırken önümüzdeki hafta da iki yeni oyun ücretsiz olacak. Project Winter ve Samorost 2, 18-25 Eylül tarihleri arasında Epic Store’dan tamamen ücretsiz indirilebilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. 11 Eylül itibarıyla Ghostrunner 2, Monument Valley II ve The Battle of Polytopia ücretsiz hâle gelirken, önümüzdeki hafta ücretsiz olacak oyunlar da belli oldu.

18 Eylül’den itibaren Epic Store’dan ücretsiz olarak alınabilecek oyunlar Project Winter ve Samorost 2 olacak. İki oyun 18-25 Eylül tarihleri arasında tamamen ücretsiz indirilebilecek.

Bu süreçte oyuncular, halen ücretsiz olan Ghostrunner 2, Monument Valley II ve The Battle of Polytopia’yı da 18 Eylül’e kadar kütüphanelerine ekleyebilecek. Böylece önümüzdeki beş gün boyunca Epic Store üzerinden toplam beş oyun ücretsiz alınabilecek.

Project Winter, Steam’de 5.79 dolara satılan, hayatta kalma unsurlarını içeren bir çok oyunculu yapım. Among Us’a benzetilen oyunda, fırtınadan kurtulmaya çalışan bir grup yönetiliyor. Oyunculardan bir kısmı hayatta kalmak için mücadele ederken, diğer kısmı grubu sabote etmeye çalışıyor. Sabotajları açığa çıkarmak oyunun temel dinamiğini oluşturuyor.

Samorost 2 ise normalde Epic Store’da 64,99 TL’ye satılan, 2005 yapımı bir bulmaca oyunu. Oyunun tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

“Samorost 2, köpeği haylaz uzaylılar tarafından kaçırılan bir uzay cücesinin rüya gibi hikâyesini anlatıyor. Köpeği kurtarmak için kısa bir yolculuğa çık, tuhaf yabancılarla ilgilen ve Tomáš ‘Floex’ Dvořák tarafından bestelenen huzur verici müziklerle rahatla.”

