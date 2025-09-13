Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 45’e çıktı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 45’e yükseldi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 45'e çıktı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 45’e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayrampaşa Belediyesi’nde zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunan şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısının 45’e yükseldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa Belediyesi
