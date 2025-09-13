Ankara’da 14 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergâhlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül Pazar günü Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

13 Eylül 2025 saat 22.00’den itibaren:

Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arası ve buraya açılan yollar trafiğe kapatılacak.



14 Eylül 2025 saat 10.00’dan etkinlik bitimine kadar:

-GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı,



-Celal Bayar Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arası,

Anıt Caddesi,



-Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi,



-Doğol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası,



-Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arası,



-Hipodrom Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü (çift yönlü),



-Hipodrom Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,



-Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,



-İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar kapalı olacak.



Ayrıca 14 Eylül günü saat 13.00’ten itibaren Anadolu Meydanı Ankaray durağı etkinlik bitimine kadar kapalı olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kapatılacak yolları dikkate alarak güzergâhlarını planlamaları konusunda uyarıda bulundu.