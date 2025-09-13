Güneş’in atmosferinde kelebek şeklinde delik oluştu, jeomanyetik fırtına olabilir!

Güneş’in atmosferinde sıra dışı bir olay yaşandı. Bilim insanları, korona tabakasında kelebek şeklinde büyük bir delik(coronal hole) tespit etti. Uzmanlara göre bu oluşum, 13-14 Eylül tarihlerinde Dünya’ya yüksek hızlı güneş rüzgarları gönderebilir.

Bu rüzgarların etkisiyle Dünya’nın manyetik alanında dalgalanmalar meydana gelebilir. Uzmanlar, jeomanyetik fırtına ihtimalinin gündeme geldiğini belirtiyor. İlk tahminler fırtınanın G1 seviyesinde olabileceğini, koşullar uygun olursa G2 seviyesine kadar çıkabileceğini gösteriyor.

Böylesi bir durumda, özellikle yüksek enlemlerde yaşayanlar için gökyüzünde göz kamaştırıcı auroralar (kuzey ışıkları) oluşabilir. Kanada, Alaska ve Kuzey Avrupa gibi bölgelerde bu doğa olayı çıplak gözle izlenebilirken, Türkiye’den görülmesi beklenmiyor.

Bilim insanları ayrıca bu tür jeomanyetik etkilerin ekinoks dönemlerinde (örneğin 22 Eylül sonbahar ekinoksu) daha güçlü yaşandığını, Güneş ile Dünya’nın manyetik alanlarının hizalanmasının aurora ihtimalini artırdığını hatırlatıyor.