1.000 TL’ye ikinci el kasa aldı! İçinden 300 bin TL’lik sistem çıktı

Online açık artırmada yalnızca bir bilgisayar kasası satın almak isteyen bir kullanıcı, hayatının en kârlı alışverişini yaptı. Yaklaşık 1.000 TL ödeyerek aldığı kasa, içinden çıkan donanımlarla birlikte kısa sürede gündem oldu.

Dexerto’nun aktardığına göre CapitalCityOnlineAuction platformunda düzenlenen açık artırmada Fractal Design Define 7 XL model kasaya teklif veren kullanıcı, yalnızca 23,50 dolar (yaklaşık 20 avro) ödeyerek ürünü kazandı. Ancak asıl sürpriz, kasayı teslim aldıktan sonra ortaya çıktı.

Kasanın içinde üst düzey bir sistem yer alıyordu. Donanım listesi dudak uçuklattı:

AMD Ryzen Threadripper 3960X işlemci

256 GB RAM

Nvidia RTX 3080 Ti ekran kartı

Yüksek hızlı NVMe SSD’ler

Güçlü soğutma sistemi ve üst düzey bileşenler

Reddit’teki bir kullanıcı, benzer konfigürasyonların 2021 sonu ya da 2022 başında yaklaşık 8.000 dolara satıldığını belirtti. O dönemde bu sistemler özellikle içerik üreticileri ve mühendisler tarafından tercih ediliyordu.

Karşılaştırmak gerekirse Threadripper 3960X işlemci çıkışında yaklaşık 1.400 avro, RTX 3080 Ti ekran kartı ise 1.089 avro fiyatla piyasaya sürülmüştü. Kasanın kendisi bile 200 avro değerinde satılıyor.

Yani yalnızca kasayı almak bile uygun bir alışveriş sayılabilirken, içinden yaklaşık 300.000 TL değerinde bir sistem çıkması teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.