1.000 TL’ye ikinci el kasa aldı! İçinden 300 bin TL’lik sistem çıktı

Online açık artırmadan yalnızca kasa olarak satın alınan ürün, eve getirildikten sonra sürprizle karşılandı. İçinden çıkan donanımların toplam değeri yüz binlerce lirayı buldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
1.000 TL’ye ikinci el kasa aldı! İçinden 300 bin TL’lik sistem çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Online açık artırmada yalnızca bir bilgisayar kasası satın almak isteyen bir kullanıcı, hayatının en kârlı alışverişini yaptı. Yaklaşık 1.000 TL ödeyerek aldığı kasa, içinden çıkan donanımlarla birlikte kısa sürede gündem oldu.

Dexerto’nun aktardığına göre CapitalCityOnlineAuction platformunda düzenlenen açık artırmada Fractal Design Define 7 XL model kasaya teklif veren kullanıcı, yalnızca 23,50 dolar (yaklaşık 20 avro) ödeyerek ürünü kazandı. Ancak asıl sürpriz, kasayı teslim aldıktan sonra ortaya çıktı.

Kasanın içinde üst düzey bir sistem yer alıyordu. Donanım listesi dudak uçuklattı:

AMD Ryzen Threadripper 3960X işlemci
256 GB RAM
Nvidia RTX 3080 Ti ekran kartı
Yüksek hızlı NVMe SSD’ler
Güçlü soğutma sistemi ve üst düzey bileşenler
Reddit’teki bir kullanıcı, benzer konfigürasyonların 2021 sonu ya da 2022 başında yaklaşık 8.000 dolara satıldığını belirtti. O dönemde bu sistemler özellikle içerik üreticileri ve mühendisler tarafından tercih ediliyordu.

Karşılaştırmak gerekirse Threadripper 3960X işlemci çıkışında yaklaşık 1.400 avro, RTX 3080 Ti ekran kartı ise 1.089 avro fiyatla piyasaya sürülmüştü. Kasanın kendisi bile 200 avro değerinde satılıyor.

Yani yalnızca kasayı almak bile uygun bir alışveriş sayılabilirken, içinden yaklaşık 300.000 TL değerinde bir sistem çıkması teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.

4 günde hafıza kaybı görüldü! Bu yiyeceklerin etkisi düşündüğünüzden çok daha hızlı4 günde hafıza kaybı görüldü! Bu yiyeceklerin etkisi düşündüğünüzden çok daha hızlıSağlık
Yarın yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehirYarın yağış var mı? Meteoroloji duyurdu: 14 Eylül’de sağanak yağış beklenen 2 şehirHava Durumu
Elektrik kesintisi listesi yayımlandı: 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da planlı kesintilerElektrik kesintisi listesi yayımlandı: 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da planlı kesintilerYurt
servet
Günün Manşetleri
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum
17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı
"12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"
Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”
Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe!
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
"Dağlarda artık terör değil yatırımlar yükseliyor"
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Çok Okunanlar
Kredi çekecekler dikkat! Kredi çekecekler dikkat!
Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi! Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi