MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Kayserispor-Beşiktaş maçını izle!

Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 15., 32. ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1. dakikada Tammy Abraham attı. Portekizli yıldız hat-trick yaparken, İngiliz forvet de ilk yarıda farkı açan isim oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9’a yükseltti ve 1 maç eksiğiyle 9. sıraya çıktı. Kayserispor ise 4 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor’u ağırlayacak. Kayserispor ise 28 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.

DEVRİM ŞAHİN SAHNE ALDI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Devrim Şahin’e Kayserispor karşısında forma şansı verdi. İlk kez A takımda sahaya çıkan genç oyuncu, 60. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz’a bıraktı. U19 liginde 36 maçta 12 gol atan Şahin, performansıyla geleceğe dair umut verdi.

Maç sonunda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, “Bugün fantastik bir skor aldık” derken, golcü Abraham “Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir” ifadesini kullandı.