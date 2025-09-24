MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Kayserispor-Beşiktaş maçını izle!

Süper Lig’in erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Rafa Silva ve Tammy Abraham golleriyle yıldızlaşırken, genç oyuncu Devrim Şahin ilk kez A takım forması giydi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Kayserispor-Beşiktaş maçını izle!
Yayınlanma:

Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 15., 32. ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1. dakikada Tammy Abraham attı. Portekizli yıldız hat-trick yaparken, İngiliz forvet de ilk yarıda farkı açan isim oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9’a yükseltti ve 1 maç eksiğiyle 9. sıraya çıktı. Kayserispor ise 4 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor’u ağırlayacak. Kayserispor ise 28 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.

DEVRİM ŞAHİN SAHNE ALDI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Devrim Şahin’e Kayserispor karşısında forma şansı verdi. İlk kez A takımda sahaya çıkan genç oyuncu, 60. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz’a bıraktı. U19 liginde 36 maçta 12 gol atan Şahin, performansıyla geleceğe dair umut verdi.

Maç sonunda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, “Bugün fantastik bir skor aldık” derken, golcü Abraham “Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir” ifadesini kullandı.

Çorum’da petshopa silahlı saldırı! 36 yaşındaki Gökhan Dal hayatını kaybettiÇorum’da petshopa silahlı saldırı! 36 yaşındaki Gökhan Dal hayatını kaybettiYurt
İran istihbaratı İsrail’in nükleer belgelerini yayımladı! 189 uzman ve gizli projeler ifşa edildiİran istihbaratı İsrail’in nükleer belgelerini yayımladı! 189 uzman ve gizli projeler ifşa edildiDünya
Meteoroloji uyardı! 25 Eylül’de birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji uyardı! 25 Eylül’de birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorHava Durumu
Beşiktaş maçı maç özeti
Günün Manşetleri
Gazze'de İsrail tankları vuruldu!
“Türkiye küresel yatırımcıların yeni üssü”
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek! Elektrik kesintisi 9 saat sürecek!
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
5 il için sağanak alarmı 5 il için sağanak alarmı