Çorum’da petshopa silahlı saldırı! 36 yaşındaki Gökhan Dal hayatını kaybetti

Çorum’da petshop dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 36 yaşındaki Gökhan Dal ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum’da Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mahsuni Şerif Parkı mevkiinde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Cadde üzerindeki petshop dükkanının önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride bulunan Gökhan Dal’a tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dal, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

36 yaşındaki Gökhan Dal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırının ardından araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

