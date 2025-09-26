Maç sırasında kafasına darbe aldı: Eski Arsenal futbolcusu hayatını kaybetti

İngiltere’nin Isthmian League Premier Division takımlarından Chichester City FC’de forma giyen eski Arsenal akademi oyuncusu Billy Vigar, cumartesi günü Wingate & Finchley karşısında oynanan maçta ağır bir şekilde yaralandı.

Euronews'e göre, oyuncunun sahada bir beton duvarla çarpıştığı iddia edilse de kulüp bu bilgiyi doğrulamadı. 21 yaşındaki futbolcunun ciddi bir beyin travması yaşadığı açıklandı.

Genç futbolcunun ailesi perşembe günü yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirtti:

“Billy’nin sevdiği sporu oynarken böyle bir şeyin yaşanmasından dolayı yıkılmış durumdayız. Geçen cumartesi ciddi bir beyin yaralanması geçirdikten sonra Billy Vigar, yapay komaya alındı. Salı günü iyileşme şansını artırmak için bir ameliyat geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen yaralanma çok ağırdı ve Billy perşembe sabahı hayatını kaybetti.”

ARSENAL KULÜBÜ’NDEN VEDA

Arsenal akademisinde yetişen Vigar, 14 yaşında katıldığı kulüpte ilk sezonunda 17 gol atarak dikkat çekmişti. 2020 yılında burs kazanan genç oyuncu, 2021-22 sezonu sonunda profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Kariyerinde ayrıca Derby County, Eastbourne Borough ve Hastings United formaları da giydi.

Arsenal, genç oyuncunun ölümünün ardından şu açıklamayı yaptı: “Billy’nin ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Billy hızlı, güçlü ve kararlı bir oyuncuydu. Çeşitli mevkilerde oynayabilmesi hem antrenörlere hem de takımına olan bağlılığını gösteriyordu. Onu sadece yeteneğiyle değil, futbola olan sevgisi ve kulübümüzü temsil etme gururuyla da hatırlayacağız.”

Billy Vigar’ın formasını giydiği Chichester City FC de genç futbolcunun kaybının ardından hafta sonu oynanacak Lewes karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.