Manchester United Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Manchester United maçının hakemi UEFA tarafından açıklandı. İşte zorlu karşılaşmada görev yapacak isim!

Manchester United Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta maçları heyecanı yaşanacak. 3 Ekim Salı ve 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak zorlu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler UEFA tarafından açıklandı.

Manchester United Galatasaray Maçının Hakemi Açıklandı!

UEFA'dan yapılan açıklamayla 3 Ekim Salı günü İngiltere'deki Old Trafford Stadı'nda oynanacak Manchester United Galatasaray maçının hakemi de belli oldu.

Buna göre, maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev yapacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Manchester United # Galatasaray # şampiyonlar ligi # hakem
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