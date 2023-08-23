Manchester United'da Altay Bayındır gerçeği!

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Altay'dan önce Benfica'dan Odysseas Vlachodimos için nabız yokladığı belirtildi.

10 MİLYON ISRARI SONRASI ALTAY

Portekiz ekibinin, 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedelinde diretmesinin ardından İngiliz temsilcisinin Altay'a yöneldiği aktarıldı.

BONUSLARLA 7 MİLYON EURO

Altay Bayındır'ın, Vlachodimos'a göre Manchester United için daha ucuz bir transfer olduğunun altı çizildi. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon euro ödeyeceği, bu rakamın bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya çıkabileceği ifade edildi.

Manchester United'ın, Altay'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği hatırlatıldı. Milli kalecide bir sorun çıkmaması durumunda Manchester United'ın imzaya hazırlandığı belirtildi.

Altay Bayındır'ın İngiliz ekibine transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.