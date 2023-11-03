The Times'ta yer alan habere göre; Manchester United, Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag ile yollarını ayırma kararı aldı.

Manchster United'dan Ayırlık Kararı! Erik Ten Hag

Üst üste başarısız sonuçlar sonrası İngiliz yönetimi Ten Hag'ı yollama kararı alırken, yerine gelecek isimleri de belirledi.

Habere göre Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim ve şu anda boşta olan Zinedine Zidane, MANU'nun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Yönetim Hollandalı teknik adamı kesin olarak gönderme kararı alırsa iki isimden birini takımın başına getirmeye çalışacak.

Ligde bu sezon 5 mağlubiyet alan Manchester United, Galatasaray'ın da bulunduğu grupta 2 kez yenildi. Premier Lig'de 8. sırada yer alan MANU, Devler Ligi'nde de Galatasaray'n ardından 3. sırada yer alıyor.