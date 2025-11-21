Manisa FK Adana Demirspor maçı canlı izle! TRT Spor ve beIN Sports 2 yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

Manisa FK ile Adana Demirspor, sezonun kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da ligdeki konumu, mücadeleyi yalnızca üç puan için değil, moral ve gelecek planlaması açısından da önemli hale getiriyor.

Manisa FK, 13 hafta sonunda 10 puanla düşme hattında yer alırken, taraftarı önünde çıkış arıyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise aynı süreçte henüz galibiyet elde edemedi ve yalnızca 1 puan toplayabildi. Takımın –22 averaja sahip olması, zorlukların boyutunu ortaya koyuyor.

LİG TABLOSU NE DİYOR?

Manisa FK, son haftalarda savunma ağırlıklı bir oyunla üst üste beraberlikler aldı. Erzurumspor FK ile 1–1, Sarıyer ile 0–0 sonuçlanan maçlar, takımın kontrollü bir anlayış benimsediğini gösteriyor.

Adana Demirspor cephesinde tablo daha ağır. Son 5 maçta Van Spor FK’ya 2–4, Sakaryaspor’a 0–6 kaybeden mavi-lacivertliler, özellikle savunma hattında ciddi sorunlarla mücadele ediyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma ayrıca Tabii platformu üzerinden de şifresiz izlenebilecek.