Manisa FK Adana Demirspor maçı canlı izle! TRT Spor ve beIN Sports 2 yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren Manisa FK–Adana Demirspor karşılaşması 21 Kasım Cuma akşamı oynanıyor. Maçın saati, kanalı ve iki takımın form durumu haberimizde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manisa FK Adana Demirspor maçı canlı izle! TRT Spor ve beIN Sports 2 yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor
Yayınlanma:

Manisa FK ile Adana Demirspor, sezonun kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da ligdeki konumu, mücadeleyi yalnızca üç puan için değil, moral ve gelecek planlaması açısından da önemli hale getiriyor.

Manisa FK, 13 hafta sonunda 10 puanla düşme hattında yer alırken, taraftarı önünde çıkış arıyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise aynı süreçte henüz galibiyet elde edemedi ve yalnızca 1 puan toplayabildi. Takımın –22 averaja sahip olması, zorlukların boyutunu ortaya koyuyor.

LİG TABLOSU NE DİYOR?

Manisa FK, son haftalarda savunma ağırlıklı bir oyunla üst üste beraberlikler aldı. Erzurumspor FK ile 1–1, Sarıyer ile 0–0 sonuçlanan maçlar, takımın kontrollü bir anlayış benimsediğini gösteriyor.

Adana Demirspor cephesinde tablo daha ağır. Son 5 maçta Van Spor FK’ya 2–4, Sakaryaspor’a 0–6 kaybeden mavi-lacivertliler, özellikle savunma hattında ciddi sorunlarla mücadele ediyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.
Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma ayrıca Tabii platformu üzerinden de şifresiz izlenebilecek.

100 milyarlık kamu kaybı ortaya çıktı: Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı100 milyarlık kamu kaybı ortaya çıktı: Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandıGündem
Taksim'de toplu gıda zehirlenmesi: Aynı iş yerinde 20’den fazla kişi hastaneye kaldırıldıTaksim'de toplu gıda zehirlenmesi: Aynı iş yerinde 20’den fazla kişi hastaneye kaldırıldıGündem
ADANADEMİRSPOR manisa fk adanaspor
Günün Manşetleri
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
14 ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
TAŞACAK BU DENİZ 7. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE TAŞACAK BU DENİZ 7. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor!
32 günde servet kazandırıyor! 32 günde servet kazandırıyor!
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor! Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor!